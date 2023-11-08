بايدن: طلبت من نتانياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة باتصال هاتفي الاثنين

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقف مؤقتا للقتال في غزة خلال اتصال هاتفي أمس الاثنين. وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال في وقت سابق إن الزعيمين ناقشا إمكان "التوقف التكتيكي" في القتال بغزة لأسباب إنسانية واحتمال إطلاق سراح الرهائن خلال محادثتهما أمس الاثنين.

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