البرلمان التركي قرر عدم استخدام أي من منتجات الشركات "الداعمة للعدوان الإسرائيلي"

اوضح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إنه اعتبارا من أمس الاثنين، قرر البرلمان عدم استخدام أي من منتجات الشركات "الداعمة للعدوان الإسرائيلي".

وأوضح قورتولموش في كلمة خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية أوردو شمال البلاد، أن البرلمان لن يشتري بعد اليوم منتجات تلك الشركات وسيقوم بإتلاف الموجود منها في حوزته. وأضاف أن "إسرائيل تقوم وأمام أنظار العالم بقتل الأبرياء والمظلومين في قطاع غزة الفلسطيني بعدوانية كبيرة وتحاول محو شعب غزة من التاريخ".

وتابع: "لقد ألقوا 6 قنابل تزن كل منها طناً واحداً على أطراف مستشفى، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، تركيا تسعى جاهدة عبر كافة المنابر الدولية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وضمان الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

وأكد قورتولموش أن الشعب التركي يقف إلى جانب المظلومين في قطاع غزة، مبيناً أن الإنسانية ستنتصر في نهاية المطاف. وأردف: "أود أن أذكّر الصهاينة أنهم إذا كانوا يعتقدون بأن الظلم سينتصر، فعليهم أن يعودوا ويقرأوا تاريخ هتلر. وإذا كانوا يعتقدون أن القمع سينتصر، فعليهم أن يعودوا ويقرأوا تاريخ موسوليني، ماذا بقي من هؤلاء؟ وكذلك لن يبقى شيء من نتانياهو".