البيت الأبيض: هاريس أبلغت رئيس إسرائيل بأهمية حماية أرواح المدنيين

اعلن البيت الأبيض في بيان، إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي أكدت في اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج اليوم الثلاثاء أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح البيت الابيض أنها أكدت كذلك ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية المحتلة.