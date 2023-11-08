وسائل إعلام: بايدن يحث نتنياهو على عقد هدنة لـ3 أيام في غزة.. وهذا هو المقابل

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا على "الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 3 أيام في قطاع غزة."

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن هذا الاقتراح "لتمكين إحداث تقدم في عملية إطلاق سراح بعض الأسرى لدى حركة حماس."

ووفقا للاقتراح المطروح، فإن "حماس" ستطلق ما بين 10 و15 أسيرا، إذ تستغل الأيام الـ3 من الهدنة في التحقق من هوية الأسرى، الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.

وأمس الإثنين، قام رئيس المخابرات الأمريكية بزيارة إسرائيل وأجرى محادثات حول الأسرى ومن المقرر أن يزور قطر هذا هذا الأسبوع.