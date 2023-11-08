الرئاسة التركية تحسم الجدل حول الاتفاق مع أمريكا بشأن توطين سكان غزة بتركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الرئاسة التركية حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اتفاق أنقرة مع واشنطن حول توطين سكان غزة في تركيا.

وقال مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية، إن الادعاء باتفاق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي هاكان فيدان، على إعادة توطين سكان غزة بتركيا "غير صحيح".

وفي وقت سابق الثلاثاء، صرح إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي،: "نتطلع لتسليم حكم غزة لتحالف دولي يضم أمريكا وأوروبا ودول إسلامية أو لقادة سياسيين محليين."

وفي تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "لا نريد أن نحكم غزة".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي: "سنحتاج إلى التحقق من أن الأسلحة لن تدخل غزة من أي حدود بما في ذلك من مصر".