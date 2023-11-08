للتقدم بملف الأسرى.. أكسيوس: بايدن حثّ نتنياهو على وقف القتال في غزة لثلاثة أيام

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف القتال "3 أيام" للتقدم في إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.



بحسب الموقع، فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين بايدن ونتنياهو، الإثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في حين عبّر نتنياهو عن تخوفه من "فقدان الدعم الدولي إذا توقف القتال 3 أيام"، وأبلغ بايدن أنه "لا يثق بنوايا حماس أو قبولها صفقة بشأن الرهائن".



في السياق ذاته، قال الموقع إن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، تناقش اقتراحاً تطلق بموجبه حماس سراح 10 إلى 15 رهينة، على أن "تُستغل الهدنة بموجب الاتفاق للتحقق من هوية جميع الرهائن وتقديم قائمة بها".



وتشير التقديرات إلى احتجاز حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" نحو 180 من الأسرى، والجهاد الإسلامي 40، بينما يحتجز آخرون نحو 20، وفق "أكسيوس".



كانت "كتائب القسام" أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أنها كانت على وشك الإفراج عن 12 محتجزاً في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية لكن إسرائيل عرقلت ذلك.



أضافت: "ما زلنا نؤكد أننا على استعداد للإفراج عنهم، ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك".



هدن إنسانية "مؤقتة"

وأمس الإثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن البيت الأبيض يرغب في هدن إنسانية بغزة "بأسرع وقت ممكن"، وإنهم يدعمون هدناً إنسانية "مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة" في غزة، لافتاً إلى أنهم يواصلون مناقشة ذلك مع الإسرائيليين.



يأتي ذلك مع تفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في معظم أرجاء القطاع، لا سيما مدينة غزة ومحافظتها الشمالية (ضمن 5 يتكون منها القطاع)؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر.



ومنذ اندلاع الحرب الراهنة، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.



ومنذ 32 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينياً، بينهم 4237 طفلاً و2741 سيدة، وإصابة أكثر من 25 ألفاً آخرين، إلى جانب استشهاد 163 فلسطينياً واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.





المصدر: الصحافة الأمريكية