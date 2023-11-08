مصطفى الفقى الصمود الفلسطيني فى حرب غزة ملفت للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي ،أن حرب ٧٣هى الحرب الوحيدة التى لم يهزم فيها العرب ،مبينا أن الصمود الفلسطيني فى حرب غزة ملفت للغايه.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بى سى مصر ،اليوم الثلاثاء ،أن بعد أحداث ٧إكتوبر الأوضاع فى الأراضى المحتلة لن تعود إلى ما كانت عليه ،منوها أن الحرب الحالية أى كانت نتاجئها هي إنتصار للأرادة الفلسطنية.

وأردف الفقى: أن شطط نتنياهو والحكومة الأسرائيلىة المتطرفة يوسع دائرة الصراع فى المنطقة ،لافتا إلى أن خطاب حسن نصر الله كان أقل من تطلعات وطموح الجماهير .

وتابع الفقى: أننى كنت أتمنى أن يكون خطاب حسن نصر الله أكثر وضوحا وليس مجرد سد فراخ ،مشيرا إلى إسرائيل الدولة المدللة التى يدعمها الغرب إلى أن يقضى الله أمرًا. كان مفعوله .

وأشار الفقى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى من تدعم إسرائيل فى عدم وقف إطلاق النار ،موضحا أن حماس لم تنسق مع أحد قبل القيام بعملية ٧أكتوبر إلا إننا من الواجب علينا دعمها ومساندتها لأنها رمز المقاومة .

وأكد الفقى أن عملية حماس فى السابع من أكتوبر قابلة للتكرار ،مؤكدا أن أفعال إسرائيل فى الوقت الحالى والجرائم التى ترتكبها تجعل خسائرها فى المستقبل كبيره .