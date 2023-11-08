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هل يجوز الحلف بالمصحف وما كفارته؟.. أمين الفتوى يجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم الحلف بالمصحف وكفارته حال الكذب.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "المصحف ينعقد به اليمين على قول المذهب الحنبلي، لأنه كلام الله، وهو ما يعنى أنك لو حلفت وقلت والمصحف ما هاروح فى المكان هذا، هنا حنثت باليمين، ويقع عليها كفارة يمين".

واستكمل: "كفارة اليمين للحلف على المصحف، إطعام ١٠ مساكين، بوجبة أقل ثمن لها ٢٠ جنيها، بمعنى كفارة اليمين تكلف ٢٠٠ جنيه أو أزيد حسب ما تطعم به المساكين".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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