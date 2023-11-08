الخميس.. محاضرة "المدارس الفنية" بقصر ثقافة الشاطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

يشهد قصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية محاضرة بعنوان "المدارس الفنية"، تقام في الحادية عشرة صباح الخميس ٩ نوڤمبر.

وذلك ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لمناقشة تاريخ الفن بداية من العصور القديمة، مرورا بعصر النهضة وظهور المدارس الفنية، وحتى العصر الحديث.

يقدم المحاضرة الفنان د. أحمد الشافعي - أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، ومن المقرر أن يناقش فيها طرق الفن الحديث، من خلال تقديم نظرة عامة على الأنماط التي ظهرت خلال فترتي الفن الحديث والمعاصر، وكذلك المدارس والحركات الفنية الحديثة البارزة واختلافاتها، وفلسفة كل منها، والسمات المميزة لفنون هذه المدارس وروادها، من أبرز تلك المدارس: التكعيبية، التجريدية، السيريالية، الفن الشعبي، والمفاهيمي وأخيرا فن ما بعض الحداثة الذي يشمل مجموعة متنوعة من الأنماط والوسائط الثقافية المختلفة.

وتعد المحاضرة هي الخامسة من سلسلة المحاضرات الفنية لنادي التذوق البصري الخاصة ببيت ثقافة ٢٦ يوليو، التي تناقش موضوعات مختلفة حول تاريخ مصر القديم، أنواع الفنون ودور الذكاء الاصطناعي في التصميم وغيرها، وتأتي ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.