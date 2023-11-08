شكرا لقرائتكم خبر عن منذ خروجه من الرئاسة.. ثروة ترامب ترتفع 500 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر مؤشر بلومبرج للمليارديرات ارتفاع ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ خروجه من الرئاسة في يناير 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ثروة ترامب تبلغ حاليًا 3.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في 2021.

وأشارت بلومبرج إلى أن ترامب أمضى يوم الاثنين وهو يحاول إقناع المحكمة بطريقة تقييمه لأصوله، ونفي اتهامات الاحتيال والفساد الموجهة إليه.

مرحلة خيالية

وقال إيريك ترامب نجل الرئيس السابق والنائب التنفيذي لرئيس مؤسسة ترامب، إن المؤسسة لم تكن أقوى ولا أفضل في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، مضيفًا: "لدينا أكبر قدر من السيولة النقدية وأقل قدر من الديون، نحن في مرحلة خيالية".

وجاءت الزيادة الصافية في قيمة ثروة ترامب في الوقت الذي أظهرت فيه شركاته مرونة كبيرة في مواجهة الحالة السيئة للسوق العقارية.

في الوقت نفسه فإن انتقاله إلى ولاية فلوريدا عقب خروجه من البيت الأبيض، تزامن مع ازدهار اقتصاد الولاية، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة المالية لأشهر عقارين يمتلكهما، وهما مار ا لاجو في منطقة بالم بيتش ومنتجع دورال في مدينة ميامي، في حين زادت إيرادات باقي ملاعب الجولف التي يمتلكها بأكثر من 50% منذ 2019.

وبعد بيع فندقه في واشنطن وسداد القروض، أصبح لدى ترامب سيولة نقدية كبيرة مع التزامات مالية أقل من أي وقت طوال العقد الماضي.