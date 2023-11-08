شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا، حسبما ذكر حاكم المنطقة المعين من جانب روسيا دينيس بوشيلين، بينما قصفت روسيا مدينة نيكوبول الجنوبية.

وقال بوشيلين مساء الثلاثاء، إن الجانب الأوكراني ضرب 4 أهداف في مدينة دونيتسك باستخدام قاذفة الصواريخ المتعددة "هيمارس".

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وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن مركزًا لتدريب مشغلى الطائرات المسيرة الروسية تعرض لأضرار بالغة في دونيتسك.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الروسية ذكرت مؤخرًا أن المركز، الذي افتتح في بداية عام 2022، أعدد أكثر من 10 آلاف مشغل للطائرات المسيرة للعمليات الحربية.

واستخدمت روسيا الطائرات المسيرة لاستهداف محطات الطاقة وغيرها من البنية التحتية المدنية، وكذلك لإجراء المراقبة.

الجيش الروسي يقصف نيكوبول

وكان الجيش الروسي قصف مدينة نيكوبول، شمال سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا، بالمدفعية الثقيلة خلال الليل، وفقًا لما ذكره مسؤولون يوم الثلاثاء.

وقال سيرهي ليساك، الحاكم العسكري الإقليمي، إن رجلًا أصيب إثر الهجوم، ولحقت أضرار بكنيسة ومنازل خاصة وسيارات، بالإضافة إلى خطوط كهرباء وغاز في المدينة ومحيطها.

وتحتل القوات الروسية منطقة خيرسون جزئيًا، فيما يدور صراع شديد من أجل السيطرة عليها.

روسيا تصد 17 هجومًا بالمسيرات

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن الدفاعات الجوية الروسية صدت 17 هجومًا أوكرانيا بطائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم في البحر الأسود خلال الليل.

وأعلنت الوزارة عبر تطبيق تليجرام، يوم الثلاثاء، إحباط محاولة" نظام كييف شن هجمات إرهابية"، وجرى تدمير 9 طائرات مسيرة، واعتراض 8 أخرى فوق البحر الأسود ومنطقة القرم.