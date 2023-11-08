الجيش الإسرائيلي يقتحم أريحا ويحاصر منزلا في مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

افادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة أريحا بالضفة الغربية وحاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة فجر اليوم وطالبت من بداخله بتسليم انفسهم. وذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات دارت بين الجنود الإسرائيلين وفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

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