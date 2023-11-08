تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة حيث نفذت الطائرات الاسرائيلية عدة غارات عنيفة. وافاد قناة "الجزيرة" عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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