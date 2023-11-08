رئيس "محلية النواب" يكشف تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك تطورات جديدة في هذا الملف الذي يهم قطاعا كبيرا من المواطنين.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، عبر قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مائدة رئيس الجمهورية، مبينا أنه تأخر الانتهاء من هذا القانون بسبب مراجعة بعض المسائل الفنية.

وأردف السجيني: ما يشغلنى هو منظومة العمران فى مصر والتى تتمثل فى اشتراطات البناء وتراخيص البناء وآليات الحصول على الرخصة، منوها أن هذا الملف بسبب عدم ضبطه على مدار ٧٠ سنة الماضية أدى إلى بناء عشوائى سواء داخل فى الحضر الذي يشوه النسق العمرانى أو فى الريف الذي يتعدى على الأراضى الزراعية.

وتابع السجينى: على مدار ٦ شهور متصلة، عقدنا كل شهر جلسة لمتابعة أداء الحكومة فى ردع التعدى على الأراضى الزراعية على وجة الخصوص، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يواكبها عمليات منح لأنه بدون ذلك سيحدث رده.