شكرا لقرائتكم خبر عن الأحرار: ندعم الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة لاستمرار استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عضو تحالف الأحزاب المصرية، بدء تنظيم مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى السبت المقبل وستكون بمحافظة الجيزة، ويعقبها مؤتمرات بمحافظة الإسكندرية.

وأشار "درويش" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلي أن مؤتمر الحزب سيكون بحضور قياداته وقيادات تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، مؤكدا أن حزب الأحرار أعلن دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى من أجل استمرار حالة الأمن والأمان واستكمال الإنجازات، بالإضافة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الوحيد القادر على مواجهة التحديات وخاصة التحديات الأمنية التي تحولت لتهديدات بسبب توتر الأحداث بشكل متصاعد في فلسطين.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن هناك مؤامرات تحاك ضد الدولة من المصرية من دول كثيرة الأمر الذي يحتم على أهمية رئيس قوي لمصر لديه دراية وحكمة وصبر للتعامل مع جميع الملفات التي تهدد الدولة المصرية.

وتنطلق الخميس المقبل، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.