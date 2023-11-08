خارجية اليابان: مجموعة السبع متّحدة في مواصلة دعمها القوي لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عقب محادثات أجراها في طوكيو وزراء خارجية دول مجموعة السبع أنّ "المجموعة متّحدة في مواصلة دعمها القوي لأوكرانيا في تصدّيها لروسيا". واكدت الخارجية اليابانية في بيان إنّه "نتيجة للمناقشات، اتّفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع على أنّ مجموعة السبع ستظلّ متّحدة في موقفها المتمثّل بفرض عقوبات صارمة على روسيا وتقديم دعم قوي لأوكرانيا حتّى في ظلّ الوضع الدولي الراهن".

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