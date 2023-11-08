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موقف أمريكي جديد يخص نقل الفلسطينيين لخارج غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة لا تؤيد بأي شكل من الأشكال نقل الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة".

وتابع: "هذه ليست السياسة التي نتمسك بها، ونحن لا ندرس ذلك".


وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت في بيان لها، صدر في أعقاب لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن بلينكن أعرب عن معارضته للنقل القسري للفلسطينيين.

وحسب البيان، أكد بلينكن أن واشنطن ستسعى إلى تحقيق التسوية في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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