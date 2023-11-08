انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 6.9 درجات يهز دولة آسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم تسجيل الهزة قرابة ظهر اليوم بالتوقيت العالمي على بعد 341 كيلومترا جنوب شرق مدينة أمبون الإندونيسية. وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، ولم تصدر السلطات الإندونيسية على إثره أي تحذير من موجات تسونامي.وقدر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء قوة الزلزال بـ7 درجات، فيما تحدثت تقديرات أخرى عن 7.2 درجة.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.