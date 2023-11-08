انت الان تتابع خبر الاتحاد السعودي يُطيح بمدربه بعد الخسارة أمام القوة الجوية والان مع التفاصيل
وفي بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" أعلن العميد إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي.
وجاء في البيان: "يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول".
وأضاف: "سيتولى مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية وتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يلبي تطلعات طموحات النادي وجمهوره".
وختم النادي بيانها: "توجه إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدمه خلال فترة عملية الماضية، متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة".
وتلقى رفقاء بنزيما، أول أمس الاثنين، خسارة مدوية، امام فريق قوة الجوية العراقي، بهدفين دون مقابل، في دوري أبطال آسيا.
ويواجه الاتحاد نظيره أبها، الجمعة المقبل، على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري المحلي.