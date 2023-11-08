انت الان تتابع خبر الاتحاد السعودي يُطيح بمدربه بعد الخسارة أمام القوة الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعانى "العميد" من سلسلة سيئة من النتائج خلال الفترة الماضية، حيث تكبد هزيمتين وتعادل في 3 مباريات في آخر 5 مباريات بالدوري السعودي، كما أنه سقط في المباراة الأخيرة بدوري أبطال آسيا.

وفي بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" أعلن العميد إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي.

وجاء في البيان: "يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول".