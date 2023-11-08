شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مصر ترفض استخدام سيناء كوسيلة لتغيير التوازنات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر حريصة على تنمية سيناء وعدم استخدامها كوسيلة للتهجير أو تغيير للتوازنات الديموغرافية في المنطقة وتركز الدولة المصرية جهودها على تعزيز تنمية وازدهار سيناء من خلال الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة والفرص الاقتصادية، مع الاحتفاظ بالهوية الثقافية والاجتماعية للمنطقة وحقوق سكانها.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أن سيناء لها مكانة خاصة لدى جموع المصريين، والدولة حريصة على تنميتها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن ما تستهدفه الحكومة من مشروعات نفذت ومخطط تنفيذها بأرض الفيروز، تعكس إرادة حقيقية للدولة المصرية ونجاح كبير في تحويل تلك الرقعة الغالية من أرض مصر، من بؤرة للإرهاب إلى واحة للتنمية ينعم فيها أهالي سيناء الذين قدموا الكثير وضحوا من أجل هذه الأرض.

وأضاف أن الدولة شرعت في استراتيجية متعددة الأبعاد وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة في سيناء و توفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشاريع تنموية متعددة في المنطقة لتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل للسكان.

وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.