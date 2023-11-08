الجيش الإسرائيلي: ارتفاع إجمالي عدد القتلى من جنودنا إلى 349 منذ 7 تشرين الاول

اعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة​​​​​​​، مؤكدا "ارتفاع إجمالي عدد القتلى من الجنود الاسرائيليين إلى 349 منذ 7 تشرين الاول".

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