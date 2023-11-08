زلزال بقوة 6,9 درجات ضرب بحر باندا قبالة اندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات بحر باندا قبالة شرق اندونيسيا على بعد أكثر من 300 كلم من السواحل، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.
وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم وعلى مسافة أكثر من 340 كلم من أقرب نقطة في البر، ولم يصدر على إثره أي تحذير من موجات تسونامي.
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