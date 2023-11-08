الجيش الاسرائيلي اقتحم مخيم شعفاط في القدس

اقتحم الجيش الاسرائيلي مخيم شعفاط في القدس، كما نفذ حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية. كما نفذ الجيش الاسرائيلي اعتقالات في عدة بلدات بمحافظة الخليل بينها بلدات دورا وخرسا وحلحول ومخيم العروب. وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

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