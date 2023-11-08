انت الان تتابع خبر تنفجر مرتين وتشكل "كابوساً" للإسرائيليين.. ما هي قذيفة "الياسين 105"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مقتل 9 جنود من كتيبة غولاني -شمال قطاع غزة- بعد إصابة مدرعتهم من طراز "نامر" بقذيفة مضاد للدبابات، يعتقد جيش الاحتلال أنه من نوع "ياسين 105".يأتي ذلك رغم أن هذه المدرعة كان من المفترض أن تكون الناقلة القتالية المتقدمة التي تنتظرها إسرائيل منذ عقود، والتي تنقل جنودها إلى ساحة الحرب. وقد استدعت هذه الضربات طرح أسئلة كثيرة لدى جيش الاحتلال حول الخطأ الذي أسفر عن قتل 9 من جنوده بضربةٍ واحدة.

فما هي قذيفة الياسين 105؟

هي قذيفة مضادة للدروع أدخلتها كتائب القسام للخدمة في هذه الحرب، بعدما استعملتها للمرة الأولى في معركة "طوفان الأقصى"، التي كانت أطلقتها على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد أطلقت عليها اسم "الياسين 105" تيمناً باسم الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس الذي اغتالته إسرائيل في 22 مارس/آذار 2004 نتيجة إطلاق 3 صواريخ عليه من مروحيات الأباتشي الإسرائيلية، حين كان خارجاً من مسجد المجمّع الإسلامي بحي الصّبرة في قطاع غزة.

ووفقاً لموقع "الجزيرة نت"، فإن أصل القذيفة روسي لكن مهندسي المقاومة أضافوا إليها لمسة فلسطينية حتى صارت تدمر دبابة الميركافا الإسرائيلية، بعدما كانت في السابق تنجح بتدمير الآليات العسكرية، لكن سرعان ما تفجرها المدرعات.

يتم إطلاق قذيفة الياسين 105 بواسطة قاذفة "آر بي جي" محمولة على الكتف مضادة للدروع، وهي نسخة مطوّرة من قذيفة "تاندوم 85" الروسية، التي استخدمتها القسام للمرة الأولى خلال معركة "الفرقان" في يناير/كانون الثاني 2009.

وفي معركة "العصف المأكول" عام 2014، استخدمت المقاومة طرازاً روسياً مطوراً من قذيفة "تاندوم 85″، وقد أثبت فعاليته وألحق خسائر كبيرة بجيش الاحتلال.

لاحقاً في العام 2017، كشفت كتائب القسام عن تطويرها نسخة محلية من "تاندوم 85" وأطلقت عليها اسم "قذيفة الياسين 105″، معلنةً أنها أضافت إليها تحسينات من ناحية الدقة والفعالية ضدّ الآليات المدرعة.

صحيح أنها محلية الصنع، لكن القذيفة تمثل تهديداً كبيراً للدبابات والمدرعات بجميع أنواعها، ويمكنها اختراق الدروع الكثيفة بدقة عالية.

وعلى غرار صاروخ ثأر الله الموجه المضاد للدبابات (ATGM) الذي يستخدمه حزب الله، فإن قذيفة الياسين تُستخدم في المقام الأول لاستهداف الدبابات الإسرائيلية، لكنها تُستعمل أيضاً ضد الأليات المدرعة الخفيفة.

ووفقاً لـ"الموقع العربي للدفاع والتسليح،" تشير التقديرات إلى أن حماس تمتلك ما لا يقل عن 2000 وحدة من هذه الصواريخ آر بي جي، على الرغم من عدم تحديد العدد. الدقيق للذخيرة المتوفرة.