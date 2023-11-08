انت الان تتابع خبر عودة 159 نازحاً إلى مناطقهم الأصلية في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت جابرو، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "159 نازحاً عادوا من مخيم قرة تو في محافظة السليمانية بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة ديالى؛ تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للخطة الوطنية لإعادة النازحين".وأضاف، أن "كوادر فروع الوزارة وزعت على الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية السلع المعمرة المتضمنة (ثلاجات وطباخات وشاشات تلفاز) والمساعدات الإغاثية تشجيعا على العودة الطوعية".

وأكدت الوزيرة، أن "الأيام المقبلة ستشهد عودة المزيد من الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية لوجود رغبة حقيقية بالعودة طوعيا بسبب ما تعيشه من أوضاع داخل مخيمات النزوح".

