انت الان تتابع خبر سببه قصف غزة.. المتنبئ الهولندي المثير للجدل يحذر من زلزال كبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هوغربيتس في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون. بصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، سيكون لهذا القصف في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة".وأضاف: "سيؤدي القصف إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".

وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

وفي المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.

