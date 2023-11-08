انت الان تتابع خبر خلال 10 أشهر.. اعتقال 446 متهماً بالإتجار في البشر والتسوّل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف التميمي، أن "إلقاء القبض على المتهمين خلال المدة المذكورة، جاء من أجل الحد من جميع جرائم الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء والتسوُّل والمرتبطة مع بعضها بشكل وثيق وتديرها عصابات منظمة"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وكشف عن أن "الآونة الأخيرة، شهدت ظهور فئات متعددة والتي أمست تدخل ضمن نشاط التسوُّل وهو من صور استغلال البشر والمتاجرة بهم"، مبيناً أن "الفئات تشمل الأطفال الرضع والصغار والفتية، إلى جانب النساء وكبار السن والمعاقين، والأمر لم يتوقف عند ذلك بل ازداد إلى زج ذوي الاحتياجات الخاصة بهذا المجال".

وبيَّن أن "هناك أشخاصاً متمرسين بهذا النشاط ويشكلون عصابات منظمة والتي تقوم بزج تلك الفئات في التقاطعات والطرق العامة لغرض جمع الأموال مقابل أن يوفر لهم المسكن والمأكل والملبس وبالشيء القليل، وهو ما يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، محدداً عقوبة الاتجار بالبشر وفق القانون رقم 28 لسنة 2012، بالحبس لـ 15 عاماً، مع حالات يتم الحكم فيها بالمؤبد".

وأشار إلى "جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومن خلال المديرية، أهمها تشكيل لجنة مشتركة والتي نفذت حملات مكثفة لإلقاء القبض على المتسوِّلين ومحاسبتهم قانونياً"، كاشفاً عن أن "عدداً ممن ألقي القبض عليهم، من جنسيات آسيوية دخلوا البلاد خلال الزيارات الدينية وبقوا داخل البلاد حتى انتهت مدة إقامتهم".

