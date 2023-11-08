انت الان تتابع خبر تأكيد علمي يخص المناخ: 2023 الأكثر دفئاً منذ 125 ألف عام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) التابعة للاتحاد الأوروبي، إن "الشهر الماضي حطم الرقم القياسي السابق لدرجات الحرارة في أكتوبر، منذ عام 2019، بهامش هائل".

وذكرت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير C3S، التي وصفت شذوذ درجات الحرارة في أكتوبر بأنه "شديد للغاية": "تم كسر الرقم القياسي بمقدار 0.4 درجة مئوية، وهو هامش كبير".



وتأتي الحرارة نتيجة لاستمرار انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري، بالإضافة إلى ظهور نمط الطقس النينيو هذا العام، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في شرق المحيط الهادئ.

وعلى الصعيد العالمي، كان متوسط درجة حرارة الهواء السطحي في أكتوبر/تشرين الأول أكثر دفئا بمقدار 1.7 درجة مئوية مقارنة بالشهر نفسه في الفترة من 1850 إلى 1900، والتي يعرفها كوبرنيكوس بأنها فترة ما قبل الصناعة.

وبينت C3S في بيان إن شهر أكتوبر الذي حطم الرقم القياسي يعني أن عام 2023 أصبح الآن "من المؤكد تقريبًا" أن يكون العام الأكثر دفئًا المسجل. وكان الرقم القياسي السابق هو عام 2016، وهو عام آخر من ظاهرة النينو.

وتعود مجموعة بيانات كوبرنيكوس إلى عام 1940، وقال بيرجيس: "عندما نجمع بياناتنا مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يمكننا القول إن هذا هو العام الأكثر دفئًا خلال الـ 125 ألف عام الماضية".

وتتضمن البيانات طويلة المدى الصادرة عن لجنة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) قراءات من مصادر مثل عينات الجليد وحلقات الأشجار والرواسب المرجانية.

المرة الوحيدة الأخرى التي سبقت شهر أكتوبر خرق الرقم القياسي لدرجة الحرارة بمثل هذا الهامش الكبير كانت في سبتمبر 2023.

وأضاف بيرجيس: "لقد فاجأنا شهر سبتمبر حقًا. لذا، بعد الشهر الماضي، من الصعب تحديد ما إذا كنا في حالة مناخية جديدة. ولكن الآن تستمر السجلات في التراجع، وهي تفاجئني بشكل أقل مما كانت عليه قبل شهر".

وبين مايكل مان، عالم المناخ في جامعة بنسلفانيا: "إن معظم سنوات ظاهرة النينيو حطمت الآن الأرقام القياسية، لأن الدفء العالمي الإضافي الناجم عن ظاهرة النينيو يزيد من الانحدار المستمر للاحتباس الحراري الذي يسببه الإنسان".

ويؤدي تغير المناخ إلى تغذية الظواهر المتطرفة المدمرة على نحو متزايد. وهذا العام، شمل ذلك الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص في ليبيا، وموجات الحر الشديدة في أمريكا الجنوبية، وأسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق في كندا.

وقال بيرس فورستر، عالم المناخ في جامعة ليدز: "يجب ألا نسمح للفيضانات المدمرة وحرائق الغابات والعواصف وموجات الحر التي شهدناها هذا العام أن تصبح الوضع الطبيعي الجديد".

وأضاف: "من خلال التخفيض السريع لانبعاثات الغازات الدفيئة خلال العقد المقبل، يمكننا خفض معدل ارتفاع درجة الحرارة إلى النصف".

ورغم أن البلدان تضع أهدافاً طموحة على نحو متزايد لخفض الانبعاثات تدريجياً، فإن ذلك لم يحدث حتى الآن. وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى مستوى قياسي في عام 2022.

