مصدر بالكهرباء يكشف آخر مستجدات التقدم للوظائف الشاغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن بلغ عدد إجمالي المهندسين المتقدمين لشغل وظائف شاغرة بالشركة وصل إلى 2000 مهندس في التخصصات المطلوبة.

وأوضح لمصراوي، أنه تم الانتهاء من اختبار 1500 منهم، وسيتم إجراء باقي الاختبار على الباقين يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري.

وأكد المصدر أن الاختبارات تتم بصورة محايدة من خلال لجنة تم تشكيلها من جهات مختلفة تتولى الإشراف عليها لتطبيق مبدأ الشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن إجراء الاختبارات بجامعة ٦ اكتوبر جاء لخفض السعر المقدم عن جامعة عين شمس.

ونوه إلى أن إجمالى المتقدمين لشغل الوظائف من الدبلومات الفنية بلغ ٣٠ ألف فني سيتم اختيار ٢٠٠ إلى ٣٠٠ فني بحسب كل منطقة وفقا للاحتياجات المطلوبة.