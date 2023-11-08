برودة وشبورة وأمطار.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتبارا من الأربعاء ٨ نوفمبر إلى الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣.

طقس الأربعاء

يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيف ليلا.

وأعلنت الهيئة انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا فى الساعات المتأخرة من الليل وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين تكون رعدية أحياناً قد تمتد خفيفة ورعدية الى مناطق من أقصى جنوب الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبا) على فترات متقطعة.

اعتباراً من الخميس

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس الخميس والجمعة

تسود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبا، على فترات متقطعة.

طقس السبت والأحد

تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر بنسبة حدوث (30 % تقريبا) الأحمر على فترات متقطعة.

طقس الاثنين

تسود شبورة مائية من 4 الى 8 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.