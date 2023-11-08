شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى أزمة المستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف معلم.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "انفراجة في أزمة المستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف معلم"، استعرض خلاله تفاصيل كشف عنها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى لنواب البرلمان، حول الفرصة الثانية لـ12 ألف شخص تم رفضهم لإعادة الاختبارات بوظيفة "معلم"، والموافقة على 30 كيلو زيادة بالوزن، والإعلان عن مسابقة نسبة الـ5% من ذوى الهمم، وغيرها من التفاصيل.

فقد أثارت أزمة استبعاد عدد من المعلمين من الدفعة الأولى من مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم حالة من الغضب، وانهالت طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية لأعضاء مجلس النواب للمطالبة بالكشف عن حقيقة ما يحدث وحل تلك الأزمة نظرا لكثرة الشكاوى التي تلقوها من جانب المستبعدين.

ووجه المستشار الدكتور حنفي الجبالي ـــ رئيس مجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب حول موضوع المستبعدين من مسابقة (30 ألف معلم)، فيما كشف وزير التعليم للنواب التالى:

1-فرصة أخرى لـ 12 ألف معلم تم رفضهم لإعادة الاختبارات.

2-الموافقة على 30 كيلو زيادة بوزن المعلم.

3-الإعلان عن مسابقة منفصلة لنسبة الـ5% من ذوي الهمم.

4-ميزانية تعيين المدرسين الجدد متوفرة بالكامل.

5-استلام العمل لمن اجتازوا الاختبارات بمجرد تسليم شهادة التدريب.

6-لجنة التعليم بمجلس النواب تعلن استمرار متابعة التظلمات لحين انتهاء الاختبارات بالكامل، وإليكم التفاصيل كاملة:

انفراجة في أزمة المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم.. وزير التعليم يكشف الحقيقة للنواب..فرصة ثانية لـ12 ألف تم رفضهم لإعادة الاختبارات..الموافقة على 30 كيلو زيادة بالوزن..الإعلان عن مسابقة انسبة الـ5% من ذوى الهمم

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