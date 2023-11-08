أكّدت مجموعة السبع، في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في طوكيو، دعمها "هدنات وممرات انسانية" في غزة.
ولفتت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة، بينما أشارت إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها وفقا للقانون الدولي"، بحسب وصفها.
هذا، وحضّت مجموعة السبع إيران على "الامتناع عن دعم" حركة "حماس" الفلسطينية.
أعلنت وزيرة خارجية اليابان، أنّ أعضاء مجموعة السبع اتفقوا على أنّ حلّ الدولتين هو الطريق الوحيد لسلام عادل ودائم، مشيرة إلى اتفقاهم على دعم هدنة موقّتة وممر إنساني لتسهيل إدخال المساعدات لغزة.
كما كشفت أنّ "أعضاء مجموعة السبع اتفقوا على أهمية منع مزيد من التصعيد في غزة حتى لا يمتد الصراع".
يأتي ذلك بعد سعي وزراء خارجية دول مجموعة السبع المجتمعون في طوكيو، إلى صوغ موقف مشترك حيال الحرب في غزة، مع تأكيدهم أنها لن تؤثر على دعمهم "القوي" لأوكرانيا في مواجهة روسيا.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعا بعيد وصوله الى العاصمة اليابانية من جولة شرق أوسطية، المجموعة للتحدث بـ"صوت واضح" في ما يتعلق بالحرب في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة السبع أكّدت دعمها "هدنات وممرات انسانية" في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.