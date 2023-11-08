وزير سعودي أكّد عدم وجود مناقشات لاستخدام سعر النفط كأداة لوقف إطلاق النار في غزة

ذكر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في حديث نقلته وكالة "بلومبرغ"، أنّ المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة، لكنها كانت دائمًا "مشروطة بالتوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية"، وذلك خلال مشاركته في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة.

وردًّا على سؤال عما إذا كانت الرياض، ستستخدم أدوات اقتصادية بما في ذلك سعر النفط للضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، أكّد أنّ "هذا الأمر لا يجري مناقشته اليوم. السعودية، تحاول تحقيق السلام من خلال المناقشات السلمية".