أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن تدمير دبابة وناقلة جند إسرائيليتين شمال دوار التوام شمال قطاع غزة، بقذيفتي "الياسين 105". وفي بلاغ آخر، أعلنت عن تدميرنا دبابتين إسرائليتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين 105". كما أكّدت "القسام" تدمير دبابة إسرائيلية في شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت تدمير 4 دبابات وناقلة جند إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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