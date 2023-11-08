قاووق: أي اعتداء على المدنيين سترد المقاومة عليه بما هو أشد وأقسى دون تردد أو تأخير

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن "شعب فلسطين الأبي لا يراهن على القمة العربية الطارئة، وإنما يراهن على استراتيجية المقاومة، وعلى صواريخ وبنادق وسواعد المقاومين في غزة، الذين هم قادة وأسياد وعظماء هذه الأمة، والناطقون الرسميّون باسم العروبة الأصيلة".

وخلال احتفال تأبيني في بلدة عين بعال الجنوبية، شدد الشيخ قاووق على أن "العدو الإسرائيلي لا يخشى قمة عربية ولا قمة إسلامية، وإنما يخشى المقاومة في غزة ولبنان".

وأشار الشيخ قاووق إلى أن عين المقاومة في لبنان على الجنوب لحماية الوطن والمدنيين، وأي اعتداء على المدنيين سترد المقاومة عليه بما هو أشد وأقسى دون تردد أو تأخير، وعينها الأخرى على غزة، من أجل نصرتها ومساندة ودعم المقاومة فيها، لأن النصر في غزة، هو نصر للمقاومة في لبنان ولكل المنطقة والأمة".