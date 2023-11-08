شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول روسي: مخاطر استخدام أسلحة نووية في العالم تتزايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز
قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي الأربعاء، إن السياسات «المدمرة» للولايات المتحدة وحلفائها تزيد من مخاطر استخدام أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه قوله «النتيجة الطبيعية لسياسات الولايات المتحدة المدمرة هي تدهور الأمن العالمي».
وأضاف باتروشيف «مخاطر استخدام أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية تتزايد، ما يقوّض النظام العالمي للحد من التسليح».