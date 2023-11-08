مسؤول روسي: مخاطر استخدام أسلحة نووية في العالم تتزايد

قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي الأربعاء، إن السياسات «المدمرة» للولايات المتحدة وحلفائها تزيد من مخاطر استخدام أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012