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تحذير من مصرف حكومي بشأن الحصول على الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365: "لوحظ في الآونة الاخيرة نشر صفحات ومكاتب تروج للتقديم الالكتروني لغرض شراء الدولار للسفر لذا نحذر كافة الموطنين التعامل مع هذه المكاتب والصفحات الوهمية كونها سرقة لأوراقكم الرسمية".

واكد مصرف الرشيد على "التقديم من خلال الرابط داخل الصفحة الرسمية للمصرف بكل سهولة وانسيابية ولا تحتاج الى اي وسيط".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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