انت الان تتابع خبر كاساس يستعد للإعلان عن قائمة "اسود الرافدين".. ماذا عن موقف زيدان اقبال؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد مراجعة أوراقه واللاعبين المتاحين، قرر كاساس استدعاء مدافع الطلبة علي فائز (29 عاماً) لصفوف المنتخب العراقي للمشاركة في مباراتي إندونيسيا وفيتنام، حيث سيكون حاضرا لدعم الخط الخلفي الذي يركز عليه كاساس كثيراً في الآونة الأخيرة"، بحسب winwin.كاساس وفيما يخص الاستدعاءات في خط الدفاع أصبح حذراً جداً، خصوصاً وأن ما شاهده في المباريات الأربع الأخيرة لم ينل إعجابه بسبب كثرة الأخطاء، بالتالي قرر أن يستدعي اللاعبين الذين يعرفهم جيداً ومنهم علي فائز الذي توج مع العراق بكأس الخليج في البصرة مطلع العام الحالي.

ولعب علي فائز 48 مباراة مع المنتخب العراقي كان آخرها المباراة الودية بين العراق وكولومبيا في 16 يونيو/ حزيران 2023.

كما ان مدرب المنتخب قد تلقى بشرى سارة من هولندا بعد انتظام زيدان إقبال في التدريبات الجماعية لفريقه أوتريخت استعدادًا للجولة المقبلة من الدوري الهولندي الممتاز.

وكان من المقرر أن يعلن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس عن قائمة أسود الرافدين في التصفيات الآسيوية مطلع شهر نوفمبر الحالي، لكنه قرّر التريث في إعلان القائمة، وتأجيلها إلى نهاية الأسبوع الجاري.

وكاساس مازال ينتظر حسم موقف محترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، من المشاركة مع فريقه من عدمها، إذ أن وضع اللاعب بدأ يقلق المدرب الإسباني الذي يدرس التوجه لخيارات أخرى، في حال لم يكن إقبال جاهزًا للعب، وفقاً winwin.

وعلى مستوى المنتخب العراقي، لعب إقبال 4 مباريات، كان آخرها أمام الهند في كأس ملك تايلاند في 7 سبتمبر، والتي خرج فيها مطرودًا بالبطاقة الحمراء قبل نهايتها بثلاث دقائق.