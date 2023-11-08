انت الان تتابع خبر إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشارت الهيئة الى أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".