الاجتماع الوزاري للقمة العربية الطارئة يبدأ أعماله غدا بالرياض

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد وزراء الخارجيه العرب إجتماعا غدا الخميس بالرياض للإعداد للقمه العربيه الطارئة التى ستبدأ أعمالها السبت بحضور القاده العرب.

تبحث القمه وقف العدوان الإسرائيلى على غزه وزيادة المساعدات الإنسانيه بالمستوى الذى يلبى احتياجات الفلسطينيين فى القطاع، كما تبحث القمه العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين.

وتستضيف الرياض قمه اسلاميه الأحد وهو اليوم التالى للقمه العربيه الطارئة حيث يبحث قادة الدول الإسلاميه فى الإجتماع وقف العدوان على غزه وإنقاذ أهالى القطاع.

كانت الخارجية السعودية قد أعلنت فى بيان لها مساء أمس الثلاثاء تأجيل القمه العربيه الأفريقيه التى كان من المقرر انعقادها عقب القمه العربيه الطارئة وبذلك تشهد الرياض قمتين فقط بدلا من ثلاث قمم وهما القمه العربيه الطارئة والقمه الاسلاميه ليكون الحدث الأهم وهو العدوان على غزة هو محور القمتين.