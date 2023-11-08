الحركة الوطنية: تنظيم مؤتمرات لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالمحافظات

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الحركة الوطنية عضو تحالف الأحزاب المصرية، تنظيم مؤتمرات جماهيرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في جميع محافظات مصر.

وقال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن مؤتمرات دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ستبدأ مع انطلاق الدعاية الانتخابية وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح "السيد" أن حزب الحركة الوطنية وضع خطة لتنظيم مؤتمرات بمحافظات عدة علي رأسهم كفر الشيخ وبورسعيد وأسيوط وغيرها من المحافظات، موضحا أن مؤاتمرت الحزب الجماهيرية ستكون بمحافظات وجه بحري وقبلي والخاتمة ستكون بمحافظة القاهرة الكبرى.

وأوضح أن مؤتمرات الحزب سوف تحث علي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمشهد الذي يليق بمكانة مصر التي تعد رمانة الميزان بالمنطقة، مؤكدا أن كل تحركات الحزب السياسية ومواقفه الوطنية وبالأخص المرتبطة بانتخابات رئاسة الجمهورية سواء السابقة أو اللاحقة تحركات محسوبة ومحددة سلفاً وفق خطة مدروسة سبق وتم وضعها بعد نقاشات موسعة مع أعضاء الهيئة العليا والأمانة العامة.

وأشار إلي أن تحركات الحزب ومواقفه لا لبس فيها ولا مواربة وتؤيد وبوضوح ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وحث الناخبين علي ضرورة المشاركة في الانتخابات ورسم صورة ديمقراطية مشرفة للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي وكل دول العالم.

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية علي أن الحزب أعلن موقفه السياسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة مبكرا جدا وبالتحديد منذ يوم 10 يوليو الماضي وقبل أي حزب سياسي في مصر حيث تم إعلان موقفنا من خلال مؤتمر جماهيري لا من خلال بيانات في الغرف المغلقة.