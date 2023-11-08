حجازي: ما أعدته المقاومة في جنوب لبنان سيُدخل الرعب لدى الجنود الصهاينة

اشار الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان علي حجازي، الى ان "المضحك هو موقف خصوم محور المقاومة، فنحن أرسلنا صواريخ ولولا المحور لكانت المنطقة خاضعة اما بعض الدول فأرسلت للفلسطينيين أكفانا".

وفي حديث تلفزيوني، لفت حجازي الى ان "هناك من اعتقد ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جمع الناس لكي يعلن الحرب وهم نفسهم الذين انتقدوا الخطاب"، متسائلا :"هل يتوفر في الأمة العربية رجل غير نصرالله يقول "بوارجكم أعددنا لها العدة"؟".

ورأى حجازي ان "أخطر حرب تعرض لها هذا المحور هي الحرب على سوريا ولو سقطت لسقط المحور"، مؤكدا انه "لا أراهن على الجامعة العربية ولكن اين الشعوب العربية؟".

واضاف :"ما أعدته المقاومة في جنوب لبنان سيُدخل الرعب لدى الجنود الصهاينة".