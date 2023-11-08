"المنار": استهداف إسرائيلي لأحراج اللبونة وأطراف حلتا والماري ومنطقة وادي مظلم بين راميا وبيت ليف

أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي على أحراج "اللبونة"، وعلى منطقة "وادي مظلم" بين راميا وبيت ليف. كما سقط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف حلتا والماري.

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