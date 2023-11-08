التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع سفير ايران لدى لبنان مجتبى أماني في السراي الحكومي وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى السفير الايراني وعرض معه التطورات الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.