عز الدين: على المقاومة في غزة أن تكون حذرة من ألاعيب السياسية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن "المقاومة في فلسطين قوية ومتجذرة ومقتدرة تستطيع أن تصمد وتهزم هذا العدو في الميدان، وهي ما زالت في البداية على المستوى البري إذا ما أراد هذا العدو أن يمعن ويوغل أكثر فأكثر داخل غزة".

وخلال احتفال تأبيني في بلدة البازورية الجنوبية، اسف عزالدين لانه بعد مضي أكثر من شهر على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، نرى أن بعض النظام العربي الرسمي ضعيف وعاجز ولم يتمكن من أن يرسل شاحنة مواد غذائية أو طبية أو إسعافات أولية إلى غزة.

وأضاف: "يُخشى من بعض هذا النظام العربي الرسمي أن يجد نفسه مخدوعاً بالألاعيب السياسية وألاعيب العدو، وشيطنة أميركا، وأبلسة الغرب، وذلك عبر الطروحات السياسية التي تريد أميركا من خلالها أن تعوّض على العدو خسائره وهزائمه التي مني بها من المقاومة في المواجهة العسكرية والأمنية".

وشدد النائب عز الدين على ضرورة أن تكون المقاومة حذرة من كل هذه الألاعيب، وأن تصمد كما حصل للمقاومة الإسلامية في عدوان تموز عام 2006، حيث إن الصمود والثبات مكّن المقاومة أن تفرض شروطها على أميركا والكيان الصهيوني، ورفضت كل قرار يهدف إلى المس بسيادة لبنان، ويطوّق المقاومة، ولا يحقق لها النصر.