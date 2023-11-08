"المرصد السوري": 30 قتيلًا من الجيش السوري ومقاتلين موالين له بهجمات لـ"داعش" في البادية السورية

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن مقتل 30 عنصرًا من الجيش السوري ومقاتلين موالين لها جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم "داعش" في البادية السورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد حصيلة الهجمات الأربعاء، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، من بين الأعلى خلال العام الحالي.

وأفاد المرصد عن مقتل "أربعة عسكريين و26 عنصراً من قوات الدفاع الوطني جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم داعش فجر الأربعاء على حواجز ونقاط عسكرية" في البادية.

ورجّح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى "لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".

وشنّ التنظيم هجماته على منطقة الرصافة في البادية السورية، الواقعة بين محافظات دير الزور (شرق) والرقة (شمال) وحمص (وسط).