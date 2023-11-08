بلينكن: يجب عدم فرض حصار على غزة ولا يمكن أن تبقى "حماس" مسيطرة على القطاع

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، أنّ الاجتماع ركّز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدن الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة.

ولفت إلى أنّ بلاده تريد انتهاء الصراع في غزة "في أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل"، و"يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها".

ورأى بلينكن أنّه "لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع"، كما ذكر أنّ بلاده "تدعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية".

وذكر وزير الخارجية الأميركي أنّ "إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نية لديهم لفعل ذلك".