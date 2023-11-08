القوات البحرية والدفاع الجوى والمظلات .. الجيش المصري ينفذ عددا من الأنشطة التدريبية

الشارقة - اميمة ياسر - فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عدد من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من قوات المظلات وحرس الحدود وهيئة الإمداد والتموين.

حيث قامت القوات المشاركة فى الأنشطة التدريبية المخططة بتنفيذ عدد من المهام المشتركة لمجابهة التهديدات والعدائيات، وأظهرت كافة مراحل الأنشطة المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بإسلوب إحترافى وفقًا لأحدث إستراتيجيات التخطيط العسكرى والقدرة على العمل فى نسيج متكامل بإتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

يأتى ذلك إستمرارًا لحرص القوات المسلحة على تطوير وتعظيم إمكانياتها من خلال تنفيذ الأنشطة التدريبية المتطورة على مختلف المسارح العملياتية للمحافظة على درجات الإستعداد والكفاءة القتالية العالية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.