الإصـ ـابات مرعـ ـبة وفظـ ـيعة .. طبيب مصري معالج لمصـ ـابي غـ ـزة يكشف تفاصيل صادمة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أستاذ طب قصر العيني أحمد عبد العزيز بعد إجرائه 17 عملية جـ ـراحية لمصابي غـ ـزة في مستشفى العريش، عن تفاصيل إصابات المصابين الفلسـ ـطينيين.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ جراحة العظام الشهير بكلية طب القاهرة إنه وصل إلى مستشفى العريش العام خلال الساعات الأولى من بدء توافد المصـ ـابين من غـ ـزة عبر معبر رفـ ـح إلى شمال سيناء، مشيرا إلى أن الطاقم تكون من 8 أطباء من قصر العيني.

وكشف عبد العزيز في حوار له، تفاصيل علاج المصـ ـابين ونوعية الإصـ ـابات التي تعرضوا لها، وكذا نوعية الأسلـ ـحة التي تسببت في تلك الإصابات.

ونوه بأن: "الإصـ ـابات مرعـ ـبة وفظـ ـيعة ولم أرى تلك البشـ ـاعة في حياتي من إصـ ـابات وحـ ـروق حتى أن بعض المرضى كانت هناك صعوبة في تحريك عضو أو رفع يده أو رجله بسبب أنه لا يوجد عضو كامل بل أشـ ـلاء وهذا ما يثبت بشـ ـاعة الاعتـ ـداء وعدم الإنسانية التي تعرض لها الشعب في غـ ـزة".