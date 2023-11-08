شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تنتقد زيارة مقبلة لوزيرين أمريكيين إلى سيؤول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - أ ف ب

وصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الأربعاء، الزيارتين المرتقبتين لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى سيؤول بأنهما عمل «استفزازي» قد يزيد التوترات في المنطقة.

ويصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأربعاء، ويلتقي بنظيره الكوري الجنوبي بارك جين في اليوم التالي لبحث التحدّي الذي تشكّله القوة النووية الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن تتبع رحلته التي تستغرق يومين، زيارة يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع المقبل إلى العاصمة الكورية الجنوبية، لعقد اجتماعات على المستوى الوزاري.

وفي تعليقها على الزيارتين، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن «الضيفين غير المرغوب فيهما الآتيين من الجانب الآخر من المحيط يسعيان إلى مواجهة شديدة في شبه الجزيرة الكورية، وهي أكبر نقطة ساخنة في العالم وهي على وشك الانفجار».

وأضافت أن «هذا العمل الاستفزازي يذكرنا بزيارات دعاة الحرب لإجراء عمليات تفتيش ميدانية لبدء الحرب الكورية الثانية» في عام 1950.

وأشارت إلى أن زيارتي بلينكن وأوستن ستؤديان إلى «سُحب حرب جديدة» في المنطقة.

وتأتي الزيارتان في وقت تعمل سيؤول وواشنطن على تعزيز التعاون الدفاعي فيما بينهما في مواجهة التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قامت قاذفة أمريكية من طراز ب-52 مجهّزة بأسلحة نووية بهبوط نادر في كوريا الجنوبية، بعد أقل من أسبوع من وصول حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس رونالد ريغان» التي تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء في البلاد.